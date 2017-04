Renuncia Ricardo Peláez al América

(GH)

Una fuente cercana al América, confirmó a EL UNIVERSAL que la salida de Ricardo Peláez como presidente deportivo de las Águilas es inminente. Y no es que el trabajo del ex jugador tenga decepcionado a los directivos ni mucho menos.Ricardo saldrá del Nido en “buenos términos”, pues supuestamente fue él mismo quien pidió a un alto mando del cuadro americanista su salida para pasar un año sabático con su familia y seguir preparándose en equipos del futbol europeo, incluido el Real Madrid.Está no sería la primera ocasión que Peláez pedía su salida del equipo de Coapa; hace un año habría hecho la misma petición, sin embargo, le solicitaron por favor que siguiera al frente de la presidencia deportiva.Peláez estaría dejando su cargo al finalizar el actual Clausura 2017, sin importar cuál sea el resultado del América en la siguiente Liguilla. Se espera que en los próximos días se haga una conferencia de medios donde se estaría oficializando la salida de Ricardo.Peláez es el presidente deportivo que más éxito ha tenido al frente del América en los últimos 30 años. Llegó al América en noviembre de 2012 y recibió al equipo en los últimos lugares de la tabla porcentual, en la cual ahora es primer lugar.Pero el trabajo del todavía presidente deportivo de las Águilas comenzó a rendir frutos de manera casi inmediata con la obtención de títulos de Liga e internacionales.En su labor hasta el momento, Peláez, quien tiene encaminado al equipo a su presencia en su onceava Liguilla consecutiva, logró ganar dos títulos de Liga (Clausura 2013 y Apertura 2014), dos de Concachampions (2014-2015 y 2015-2016), y dos subcampeonatos ligueros (Apertura 2013 y Apertura 2016).Aún no hay un sustituto claro para suplir el lugar que dejará vacante Peláez, pero se ha manejado el nombre de Santiago Baños, actual director deportivo de las Selecciones Nacionales.