Con remontada vistosa, Chiapas vence 4-3 a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las Chivas tenían todo para irse como líderes del Clausura 2017, sólo tenían que ganar a Chiapas. En la primera parte, los tapatíos tenían ventaja de 2 goles, pero en el segundo tiempo se toparon con una auténtica fiera que les sacó el partido 4-3 en el duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX.Apenas habían transcurrido 2 minutos y el Rebaño Sagrado se fue adelante en el marcador por conducto de Rodolfo Pizarro en una jugada de rebote que concedió el cancerbero chiapaneco Moisés Muñoz. Con gol de vestidor, Chivas ganaba 0-1.Los tapatíos no dudaron en seguir con la propuesta ofensiva y luego de algunos intentos, al minuto 32 llegó Ángel Saldívar y desde el manchón penal ejecutó a Muñoz por segunda ocasión en la tarde, el 0-2 dejaba mudo al Estadio Víctor Manuel Reyna.El panorama, a todas luces, era complicado para un cuadro de Jaguares que no reaccionó en la cancha durante la primera mitad. La mesa estaba puesta para que en el segundo lapso los tapatíos se despacharan con la cuchara grande y golearan al conjunto Jaguar.Algo, sin embargo, cambió en el vestidor felino durante el entretiempo, pues con el silbatazo que reanudaba las acciones en el segundo lapso, se vino también el radical cambio de cara por parte de los Jaguares. Al minuto 50 Félix Araujo recortó las distancias con un cabezazo que venció a Rodolfo Cota para el 1-2.Apenas se iba reponiendo el Guadalajara del primer zarpazo y de inmediato al 52’ recibió el segundo revés, ahora por conducto de Jonathan Fabbro, por la vía penal, con un tiro que partió la cabaña de Cota.Las Chivas ya sufrían en la Selva. En su casa el Jaguar se convirtió en una fiera y el tercer zarpazo llegó al 55’ en los botines de Lucas Silva que definió luego de una serie de rebotes en el área del Rebaño. La voltereta se consumaba con un Jaguar que rugió fuerte en su regreso al partido. Chivas se encontró con un felino hambriento y el cuarto gol en favor de los locales cayó al minuto 71 en un auténtico fusilamiento por parte de Luis Leal, que metió la esférica con todo y portero. Ya goleaba Chiapas 4-2.En plena fiesta chiapaneca, al 83’ Rodolfo Pizarro logró un tanto para colocar el 4-3 y darle esperanzas menguantes a las Chivas que, para ese entonces, buscaron el empate. Luego de un cierre estrepitoso, los visitantes no lograron alcanzar en el marcador y el árbitro Marco Antonio Ruiz anotó la victoria para Chiapas que llegó a 12 puntos y, momentáneamente, se coloca como octavo general.Guadalajara se tuvo que conformar con sus 14 unidades.La próxima jornada el cuadro de Chiapas visitará al Cruz Azul en el Estadio Azul, mientras que el Guadalajara hará los honores al conjunto de Toluca en el Estadio Chivas.