Palencia no puede ocultar la molestia por la caída

QUERÉTARO(SUN)

Juan Francisco Palencia, el técnico de los Pumas, no puede ocultar su molestia tras la derrota, que pudo ser goleada, a manos de los Gallos de Querétaro.“En Pumas las derrotas nunca están presupuestadas, siempre juego para ganar. Puede llegar, no lo puedo negar. La táctica fija es donde se definió el partido. Mi equipo tuvo buena posesión de la pelota, la llevó de un lugar a otro”, dijo, al tiempo que lamentó el hecho de que por cuarto partido consecutivo no logra la ansiada victoria.Tal y como ocurrió la jornada 7 ante los Xolos , los Pumas tuvieron que venir de atrás en el partido ante Querétaro, aunque esta vez no fue suficiente para salir por lo menos con el empate del estadio Corregidora.A pesar de todo, el técnico universitario elogió la actitud de sus jugadores, ya que pesar a haber estado abajo en el marcador por 4-1, nunca dejaron de luchar.“Gallos nos gana bien porque anotaron sus ocasiones de gol. Mi equipo, una vez más, demostró que no se rinde y va a proponer siempre, sin importar el marcador. Hoy no pudimos concretar todas las opciones que tuvimos, sobre todo en el segundo tiempo. Me gusta mi equipo porque nunca se rinde”.Sin embargo, no pudo evitar la mención de algunos detalles que no le gustaron del partido. “Debemos corregir situaciones como la táctica fija y vigilar los contragolpes”, dijo Juan Francisco Palencia al término del partido ante unos inspirados Gallos que al final del partido parecieron conformarse.