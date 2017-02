América se lleva el 'Clásico Joven'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Oribe Peralta acabó con su sequía goleadora, al aportar un doblete y América enderezó el camino en lo que ha sido una mala temporada, con una victoria por 2-0 sobre el Cruz Azul en un partido por la octava fecha del torneo Clausura.Peralta, quien no anotaba desde la tercera fecha, consiguió sus tantos a los 29 y 82 minutos. Eso les bastó a las Águilas para romper una racha de tres partidos sin triunfo.América tiene ahora 10 puntos y se colocó décimo de la clasificación. Pero lo más importante es que el resultado le quita presión al entrenador argentino Ricardo La Volpe, duramente criticado por el mal paso del equipo, que está en su peor torneo desde el Clausura 2011. Cruz Azul se quedó con seis puntos y se mantiene en el escalón 16.Los celestes podrían resbalar un puesto porque Puebla tiene la misma cantidad de puntos y tiene pendiente su partido de esta fecha.La “Máquina” dominó el partido y tuvo claras oportunidades de gol pero el delantero paraguayo Jorge Benítez no supo definirlas y América se puso al frente cuando Peralta el ganó en el salto al zaguero argentino Julián Velázquez y anotó con un remate de cabeza que entró pegado al poste derecho del portero Jesús Corona.En la segunda mitad, Rafael Baca tuvo otra clara oportunidad al quedar solo frente al portero Agustín Marchesín pero no supo definir.Peralta consiguió su segundo tanto en una jugada de contragolpe, cuando entró al área por costado izquierdo y definió de zurda para superar el lance de Corona.