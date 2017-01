"Disfrutarán una guerra mexicana": "Bandido" Vargas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Francisco “Bandido” y su retador Miguel “Alacrán” Berchelt se vieron por primera vez las caras este miércoles en el Paseo de la Calle Olvera en la ciudad angelina de California para la última conferencia previa a la pelea que sostendrán este sábado en Indio, California.



Ambos boxeadores mexicanos coincidieron de que darán todo en el ring del Fantasy Springs Casino, y que el choque será emocionante para la afición.



“Yo siempre doy todo, no me quedo con nada. Estoy listo para que lo que traiga Berchelt, sé que también es un guerrero y al final la gente disfrutará una guerra mexicana”, dijo Vargas, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.



Mientras que “Alacrán” Berchelt aseguró que derrotará a Vargas este sábado.

“Me preparé para ganarle a un gran campeón, me he preparado por años soñando la pelea del sábado y he trabajado arduamente para cumplir ese sueño” dijo Berchelt, quien entrenó en Hermosillo con Alfredo Caballero, entrenador de Juan Francisco “Gallo” Estrada.



Para el “Bandido”, se trata de la segunda cartelera que encabeza con la televisora estadounidense HBO, en una situación que lo tiene satisfecho.



“Me siento contento porque valoran mi esfuerzo y trabajo de muchos años. Les gusta mi forma de pelear y que doy espectáculo. HBO está muy feliz conmigo, mis combates dan buenos números y quiero seguir con su respaldo para buscar mejores peleas y mejores bolsas”, compartió el capitalino.



Este viernes se realizará la ceremonia de pesaje en el LIT Ultra Lounge, del Fantasy Springs Resort Casino.