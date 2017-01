FMF, con todas las de perder

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está tan segura que el grito de “pu…” en los estadios no es homofóbico, que apelaron las multas que les impuso la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo [TAS].



Pero si pierde ese juicio, cuya audiencia inicia este jueves las sanciones serán peores para la FMF, de acuerdo el experto en Derecho Deportivo, Ernesto Meade.



“La FIFA, sabiendo que estaban estos procesos ante el TAS, no ha querido ir más allá [de las multas], porque cabe la posibilidad de que México tenga razón y no estén bien fundadas las sanciones económicas”, explica el litigante.



Mas advierte: “Si el Tribunal confirma la sanción, se podría esperar que la siguiente sanción sea mucho más dura, porque entonces no entendería por qué no fuera más fuerte si se repitiera [el grito]”.



Los castigos que vendrían por parte del organismo rector del futbol internacional irían desde el veto del estadio hasta la pérdida de puntos en la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018.



Incluso, en cualquier escenario que se suscitara el grito —aunque no fuera el Azteca— quedaría suspendido para poder albergar partidos de cara a la Copa del Mundo.



La FMF ha hecho una defensa a ultranza de esa expresión en los recintos futboleros nacionales. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación, señaló el año pasado que el considerar discriminatorio el alarido es parte de “una confusión muy grande”.



Sin embargo, Meade considera que la defensa que tiene que hacer la FMF ante el TAS resulta complicada, porque deben ir a convencer a esa instancia de que tienen razón.



“No la veo tan fácil [la defensa], porque en estos procedimientos ante el TAS debe resolver conforme a los estatutos de la FIFA, aplicar el Código de Arbitraje y de manera supletoria se aplica el derecho suizo”, expone el especialista.



“Me parece a mí que son muy claros los estatutos de FIFA en contra del racismo, de la homofobia y cualquier tipo de discriminación y que será sancionado quien haga este tipo de actos”, argumenta.



“El punto fino en esta audiencia es convencer al TAS de que este grito no es de ninguna forma homofóbico o que no atenta contra la dignidad humana y en eso debe basarse. Tal vez el Tribunal no cae en ninguno de los supuestos de la FIFA y pueda echar abajo la sanción. Si lo vemos de otra parte, va a aplicar estos códigos y va decir que esta palabra en específico sí puede considerarse homofóbica y discriminatoria y se confirmaría lo que ya se castigó”, añade.



Es decir, la FMF fue al TAS con la batalla casi perdida.