Santos avanza sin problemas a cuartos de final

(SUN)

Santos Laguna derrotó 2-0 a Necaxa en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la COPA MX, con lo que los Guerreros pasaron a los cuartos de final.



Los goles de los laguneros fueron anotados por Jonathan Rodríguez (79’) y Ulises Rivas (84’).



Santos y Necaxa no pudieron hacerse daño en la primera mitad.



Los laguneros tuvieron el balón en su dominio; dos intentos por parte de Ronaldo Cisneros y un cabezazo de Carlos Izquierdoz que acabó en el travesaño, sin embargo, el gol no hizo presencia.



En los primeros instantes del segundo tiempo, las cosas no cambiaron mucho.



Algunas llegadas de peligro por parte de los norteños, pero sin concretar en el arco defendido por Yosgart Gutiérrez.



Fue hasta el minuto 79, cuando Jonathan Rodríguez, quien entró de cambio en el desarrollo del complemento, anotó un gol de cabeza tras un centro que le quedó a modo.



El charrúa picó el esférico para dejar sin posibilidades a Gutiérrez.



Al 84’, Ulises Rivas metió el segundo. Su tiro de cabeza pegó en el poste y se metió elegantemente a la portería hidrocálida.



El oriundo de Torreón ponía el gol que sellaba el pase a la siguiente ronda de la COPA MX ante su gente.



En la recta final del partido, Necaxa intentó descontar; Ambriz hizo algunos cambios pero no logró meterle gol a Carlos Acevedo.