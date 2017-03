Márquez y Damm son baja de México para Trinidad y Tobago

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

El zaguero Rafael Márquez y el volante Jürgen Damm se lesionaron ante Costa Rica y fueron dados de baja por México para el partido del martes ante Trinidad y Tobago por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, anunció el sábado la Federación Mexicana de Futbol.Márquez participó 61 minutos antes de ser relevado por Jesús Molina, mientras que Damm jugó todo el segundo tiempo en el triunfo del viernes por 2-0 sobre los costarricenses que dejó a los mexicanos en el primer puesto del hexagonal que otorga tres pases directos a la próxima Copa del Mundo."Márquez presenta un cuadro de lumbalgia aguda y se concluyó que no es conveniente exponerlo a un viaje tan largo que podría causar un agravamiento de la molestia", informó la federación, que menciona que Damm tiene una lesión muscular sin dar más detalles.El delantero Javier Hernández, quien anotó el primer tanto y empató con Jared Borgetti como máximos artilleros históricos de la selección con 46 goles, abandonó el partido por un golpe pero el entrenador Juan Carlos Osorio anunció que seguiría en el equipo.Las bajas de Márquez y Damm se suman a la de otros cinco jugadores que no pudieron estar en la nómina para estos dos partidos: Giovani Dos Santos, Jesús Corona, Andrés Guardado , Hirving Lozano y Marco Fabián no pudieron participar ante los Ticos por diferentes molestias.México anunció que no citará a más jugadores para enfrentar a los trinitarios el martes en Puerto España.El equipo mexicano realizó trabajo regenerativo el sábado por la mañana y los jugadores recibieron la tarde libre antes de viajar el domingo por la tarde.