México vence a Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Los goles de Javier Hernández y Néstor Araujo bastaron para que México venciera 2-0 a Costa Rica y se adueñara del primer puesto del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de 2018.



El “Chicharito” Hernández, quien tenía 359 minutos sin anotar para el Tri, aprovechó un pase de Carlos Vela para abrir el marcador a los siete minutos.



Fue el tanto 46 del delantero de Bayer Leverkusen con la Selección Mexicana y con eso empató a Jared Borgetti en el primer puesto de la tabla histórica de goleadores del Tri. Pero Hernández se tuvo que retirar lesionado en el complemento.



El segundo gol de México cayó el filo del descanso. Fue obra de Araujo al conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina, para superar al arquero Keylor Navas.



Pese a la ausencia de varios de sus titulares, México mantuvo su paso invicto y con siete puntos lidera el hexagonal que otorga tres pases directos al Mundial de Rusia 2018. Costa Rica se quedó con seis puntos y es segundo.



Panamá se quedó con cuatro unidades al perder 1-0 con Trinidad y Tobago, que tiene tres y es el siguiente rival de México.



Fue el primer triunfo de México sobre Costa Rica en casa en partidos de eliminatoria mundialista desde el 11 de septiembre del 2012, cuando se impuso 1-0. México, que empató con Honduras en casa en su último partido en casa el pasado 6 de septiembre, no ganaba como local desde el 29 de marzo del año pasado, cuando superó a Canadá 2-0.



México encontró pronto el gol cuando Vela mandó un pase desde la derecha para Hernández, quien elevó por encima de Navas para el 1-0.



Costa Rica no cayó presa del pánico por la desventaja y estuvo cerca de igualar con un disparo de Christian Bolaños que exigió un esfuerzo adicional del portero Guillermo Ochoa.



Cuando los visitantes lucían más peligrosos, México anotó un gol en la última jugada del primer tiempo. El remate de cabeza de Araujo picó cerca del poste derecho de Navas, quien alcanzó a tocar la pelota pero no la pudo sacar de su arco.