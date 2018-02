Cae "Gallo" en peleón

Inglewood, California(GH)

Juan Francisco "Gallo" Estrada dejó el corazón en el ring, pero no le alcanzó para convertirse de nuevo en campeón mundial.



En un auténtico agarrón, el sonorense cayó por decisión mayoritaria ante al tailandés Srisaket Sor Rungvisai (45-4-1, 40 KOs), con el cinturón Supermosca de Consejo Mundial de Boxeo en juego.



Los jueces anotaron 117-111, 115-113 en favor del tailandés, mientras que otro mas apuntó 114-114, en el mítico Forum de Inglewood, ante cerca de 8 mil personas, en su mayoría mexicanos.



Estrada buscaba unirse a Julio César Chávez y Orlando "Siri" Salido como campeones sonorenses en distintas divisiones.



El "Gallo" (36-3, 25 KOs) tiene ahora marca de 7-2 en peleas de campeonato del mundo, tras su tercer pleito en Estados Unidos.



Sor Rungvisai acumula 17 triunfos en fila y no pierde desde el 2014 cuando cayó ante Carlos Cuadras.



Ninguno de los dos se guardó nada y para el segundo asalto le entraron de lleno al intercambio de golpes, con mejor saldo para el mexicano, quien le selló la cara al tailandés con tres derechazos.



Estrada, fiel a su estilo, apostó a sus movimientos de cintura para esquivar los latigazos zurdos, aunque no siempre tuvo éxito.



El sonorense peligró hacia el final del quinto giro cuando resintió una dura zurda al rostro pero alcanzó a salirse antes de la próxima combinación de Rungvisai.



Estrada puso de pie a los aficionados para la séptima vuelta, cuando con un boxeo de "reversa" logró meterle los puños al rostro del campeón, que respondió con golpes al cuerpo.



Si el séptimo hizo vibrar a los aficionados, el octavo no defraudó cuando ambos se pararon en el centro del ring e intercambiaron dinamita, de nueva cuenta fue el sonorense, quien sembró sus mejores ganchos de derecha al mentón, mientras la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez gritaba desesperado instrucciones desde el ring side.



El sonorense vivió sus mejores momentos en el último tercio de la contienda, en base al contragolpe tuvo a su rival en jaque en el décimo y para el doce lo trajo de un lado a otro con combinaciones al rostro, pero no logró derribarlo.



La contienda levanta la mano desde ya para candidata a Pelea del Año.