El futbol mexicano lamenta la muerte de Carlos Miloc

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mi más sentido pésame a la familia de Don Carlos Miloc, un gran hombre del futbol, que en paz descanse. — Decio de María (@deciodemaria) 25 de febrero de 2017

Club América lamenta el sensible fallecimiento del ex futbolista y Director Técnico Carlos Miloc. Q.E.P.D. pic.twitter.com/AhOzCvNVml — Club América (@ClubAmerica) 25 de febrero de 2017

Hoy se Nos fue, el gran Don Carlos Miloc, gran entrenador, hombre, ser humano,mis más sentido pésame a su familia descanse en paz. — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) 25 de febrero de 2017

A través de las redes sociales, la Liga Mx, clubes, jugadores y ex figuras del futbol mexicano lamentaron en redes sociales el fallecimiento de Carlos Miloc, histórico ex jugador y ex técnico uruguayo.La Liga MX y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, fueron de los primeros en manifestarse por la muerte de “El Tanque”, a los 85 años, quien enfrentó severos problemas respiratorios en los últimos meses.Decio de María en su cuenta de Twitter:Tigres y América, clubes donde Miloc dirigió y destacó, lamentaron su muerte. Con el conjunto felino, Miloc fue campeón en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982.También el Club América se unió a los mensajes de pésame en Twitter:El ex futbolista Carlos Hermosillo también lamentó el deceso del técnico charrúa y mandó un mensaje de condolencias a su familia.