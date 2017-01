Cada vez más cerca una final Roger-Rafa en Australia

MELBOURNE, Australia (AP)

Para los amantes de la nostalgia, el Abierto de Australia podría regalarles otro clásico entre Roger Federer y Rafael Nadal Ambos están en sectores opuestos del cuadro principal y sólo necesitan ganar sus respectivos duelos de semifinales para chocar por el título en Melbourne Park, donde Federer busca su 18va corona de un Grand Slam y Nadal su 15ta. Nadal levantó seis puntos de set en la segunda manga contra uno de los tenistas con el mejor saque del circuito, y derrotó el miércoles 6-4, 7-6 (7), 6-4 al tercer preclasificado Milos Raonic.El español disputará las semifinales de un Grand Slam por primera vez desde que ganó el Abierto de Francia en 2014.Su próximo oponente es Grigor Dimitrov, que con sus 25 años es el único de los semifinalistas menores de 30.Federer y Stan Wawrinka (4) disputarán una semifinal suiza la noche previa al duelo entre Nadal y Dimitrov en la Arena Rod Laver.Esta es la primera vez desde el Abierto de Francia de 1968 que tres treintañeros están en las semifinales de un major. Nadal prefirió no analizar demasiado la situación.Tampoco quiere pensar en la final, ni siquiera en su próximo oponente.“Déjenme disfrutar hoy, esta victoria, estar en las semifinales”, dijo el español de 30 años.“Esto es algo fabuloso para mí, es un buen comienzo de temporada”.“Ahora tengo un encuentro muy difícil contra Dimitrov”.El búlgaro ha perdido siete de sus ocho partidos contra Nadal , pero la confianza del finalista de Wimbledon en 2014 ha aumentado tras ganar el torneo de Brisbane a principios de año.“No hay atajos para ganar un Slam”, comentó Dimitrov.“Si lo piensan, ¿cuándo vieron una semifinal fácil o algo así? Hay que trabajar duro para conseguirlo, hay que luchar”.Federer y Nadal , amos y señores del tenis durante años hasta el ascenso de Novak Djokovic y Andy Murray, lo saben bien.Ambos regresan a las canchas tras largas ausencias por lesiones, y han dado señales de que el descanso les ayudó.Federer, de 35 años, estuvo inactivo durante seis meses para sanar de una dolencia en la rodilla izquierda luego de ser eliminado en las semifinales de Wimbledon.La leyenda suiza no gana un major desde Wimbledon en 2012, aunque ha disputado tres finales en ese período. Nadal estuvo sin jugar durante un par de meses por una lesión de la muñeca izquierda, y parece que su confianza aumenta con cada triunfo.Derrotó a Alexander Zverev y Gael Monfils en la tercera y cuarta ronda, respectivamente, y su victoria sobre en cuartos de final ante Raonic, quien lo venció hace dos semanas en Brisbane, subrayó el buen momento que atraviesa.Federer, cuatro veces campeón en Melbourne Park, también ha tenido algunos duelos difíciles en su sector del cuadro, con victorias sobre Tomas Berdych y Kei Nishikori en la tercera y cuarta ronda, y sobre Mischa Zverev en los cuartos de final, dos días después que el alemán eliminó al favorito Murray.De no ser por Nadal , Federer podría tener muchos más títulos de majors.El zurdo de la isla de Mallorca ha derrotado al suizo en seis de las ocho finales de Grand Slam en las que se enfrentaron, y en general tiene marca de 23-11 ante Federer.De todas formas, Nadal sabe que Federer es el más grande de todos los tiempos.“Creo que es fabuloso para el tenis que Roger vuelva a estar (en semifinales) después de una lesión, después que mucha gente andaba diciendo que quizás nunca volvería a ser el mismo”, dijo Nadal “Está de vuelta, y está listo para volver a ganar, para luchar para ganar un major. Eso es bueno para los fanáticos, porque Roger es una leyenda de nuestro deporte”.“Yo también estoy contento por estar aquí, estoy concentrado en mi semifinal”.