Designan árbitros para la vuelta de Cuartos de Final

Aunque Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, dijo que los consideraría para la vuelta, porque es ahí donde se necesitan los silbantes "con experiencia", ni Roberto García, Paul Delgadillo y Francisco Chacón aparecen en las designaciones para los cuartos de final de vuelta.



Sólo está José Luis Camargo, el árbitro asistente, "que es el único al que le gusta entrenar", dijo Edgardo Codesal, ex director del área técnica de los silbantes.



En las designaciones arbitrales para los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2017, son los siguientes:



Tigres de la U.A.N.L. vs León

Jorge Antonio Pérez Durán

Árbitro Central

Miguel Ángel Hernández Paredes

Asistente Uno

Michel Alejandro Morales Morales

Asistente Dos

Fernando Hernández Gómez

Cuarto Árbitro

Manuel Ernesto Glower Guerra

Asesor

***

Monarcas Morelia vs Toluca

Oscar Macías Romo

Árbitro Central

Marvin Cesar Torrentera Rivera

Asistente Uno

José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente Dos

Miguel Ángel Chacón Viveros

Cuarto Árbitro

Jesús Sevilla Palafox

Asesor

***

Rayados de Monterrey VS Atlas

Jorge Isaac Rojas Castillo

Árbitro Central

Marcos Quintero Huitrón

Asistente Uno

Christian Kiabek Espinosa Zavala

Asistente Dos

Adonai Escobedo González

Cuarto Árbitro

Jorge Eduardo Gasso Flores

Asesor

***

América VS Cruz Azul

Fernando Guerrero Ramírez

Árbitro Central

José Luis Camargo Callado

Asistente Uno

José Santana Martínez

Asistente Dos

Diego Montaño Robles

Cuarto Árbitro

Julio David Escobar Barba

Asesor