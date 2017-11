Ventaja Tuza

PACHUCA, HIDALGO()

Un paso separa a Pachuca de la gloria en la Liga MX Femenil.



Eva Espejo, directora técnica de las Tuzas, recorre su corta carrera como estratega, en la que a base de esfuerzo y sacrificio hoy cuenta las horas para enfrentar al Guadalajara y cerrar esa obra que les daría el primer campeonato en la historia de la futbol femenil.



Algunos especulan sobre la presión que le ejercerá el rival, otros aseguran que las Tuzas ya están curadas, pero Eva, a través del espejo, no enloquece, ahí encuentra las bases que tienen a su equipo a 90 minutos de coronarse como el primer campeón de esta categoría.



"Obstáculos siempre hay. Para mí ha sido clave creer en imposibles, cuando toda la gente te dice que no, que no y que no, pues es alimentarte, alimentarte justamente de eso.



"Ahorita debemos guardar la calma, creo que si bien dimos un muy buen partido y ganamos, de pronto no hay que perder la cabeza en ese sentido. Siempre les digo que un paso a la vez, pero nos falta el último y el más importante, que es donde hay que estar mas serenas, más en nuestros cinco sentidos porque obviamente espero que Chivas no se quede con los brazos cruzados", comentó Eva en entrevista con Cancha.



En el duelo de ida la estratega causó demasiados estragos. Luis Camacho, técnico de las rojiblancas, se dijo molesto al verse superado. Eva, en cambio, no se rompió la cabeza y maniató a un rival que presumía por su buen estado de ánimo y una jugadora como Tania Morales.



El 2-0 a favor lo que menos provoca en Espejo es confianza, ya que Tigres le lanzó una advertencia en las Semifinales, pues luego de ganar 4-0 la ida en Pachuca, en la vuelta cayeron por 3-0 y terminaron pidiendo la hora.