¡Comienza la guerra!

Los Ángeles, California()

No es la Serie Mundial que el mundo esperaba, Yanquis vs. Dodgers, pero ningún aficionado al beisbol deberá perderse a partir de esta noche una rivalidad con potencial de verdadero Clásico de Otoño.



Desde 1970 (Baltimore vs. Cincinnati) dos equipo con más de 100 victorias en la temporada, no disputan la Serie Mundial.



Astros (101) y Dodgers (104) tienen reservado un delicioso enfrentamiento para los fieles aficionados al beisbol e invitados que incluirá la precisión del pitcheo californiano contra la alineación asesina del conjunto texano.



Los Dodgers buscan su séptimo anillo de Clásico de Otoño. El primero en 29 años, curiosamente el promedio de edad de sus jugadores.



En Serie Mundial inédita se miden con Houston que no se trata de una historia de cenicienta, bueno en realidad todas podrían ser una historia de cenicienta si se toma en cuenta que los Dodgers desembolsaron poco más de 265 millones de dólares.



Con 100 millones de dólares menos, los Astros tuvieron un comienzo de 42-16 y realmente nunca miraron hacia atrás en el Oeste de la Liga Americana. Tuvieron el mejor récord del beisbol durante 65 días, hasta que Dodgers pasó por ellos el 8 de julio.