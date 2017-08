"Volví para terminar lo que empecé"; Zlatan renueva con Man-U

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Zlatan Ibrahimovic firmó el jueves un contrato por un año con Manchester United, y afirmó que “volví para terminar lo que empecé” con ese club inglés.El delantero sueco anotó 28 goles en 46 partidos con United la temporada pasada, pero fue dado de baja en el verano tras sufrir una grave lesión de rodilla en abril.Ibrahimovic se ha estado rehabilitando de la lesión en las instalaciones de United en los últimos meses, y convenció al club para que le ofreciera un nuevo contrato.“Siempre fue mi intención y la del club que me quedase”, dijo el goleador de 35 años. “Estoy ansioso por salir a la cancha en Old Trafford, pero también sé que tengo que tomarme mi tiempo para estar seguro que esté listo”.El técnico José Mourinho dijo que no tener dudas de que Ibrahimovic “será importante en la segunda mitad de la temporada”.“Estamos encantados porque Zlatan esté bien encaminado en su recuperación”, señaló Mourinho. “Estamos igual de encantados por contar de nuevo con su ambición y experiencia".United fichó a Romelu Lukaku por 75 millones de libras (unos 97 millones de dólares) en julio para reemplazar a Ibrahimovic como centrodelantero.United ganó sus dos primeros partidos de la temporada de la liga Premier con sendas goleadas de 4-0.