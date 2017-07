Cowboys dan de baja a Whitehead tras presunto arresto

Oxnard, California(AP )

Los Cowboys de Dallas dieron de baja el lunes al receptor Lucky Whitehead, luego que se le vinculó con un arresto por robo de mercancía en una tienda.



El agente del jugador consideró que el caso se deriva de una confusión entre la identidad del detenido y Whitehead.



Whitehead, quien se encarga también de la devolución de patadas, dijo que “no sabía nada” del caso, mientras abandonaba el campo de prácticas, escoltado por un miembro de relaciones públicas de los Cowboys. Era la primera práctica matutina del campamento de entrenamientos en Oxnard, California.



Jonathan Perok, sargento de la policía del condado de Prince William, Virginia, dijo que Rodney Darnell Whitehead Jr, de 25 años, fue arrestado el 22 de junio, alrededor de la 1:30 de la madrugada, por robar 40 dólares en alimentos y comida de una minitienda de 24 horas.



Perok dijo que no podía confirmar que el hombre arrestado fuera el receptor de Dallas. Sin embargo, Whitehead es originario de Virginia, y los expedientes en internet coinciden con su nombre y fecha de nacimiento.



La guía de prensa de los Cowboys menciona que el primer nombre de Whitehead, jugador de tercer año, es Rodney.



El agente de Whitehead, Dave Rich, negó que su cliente hubiera sido arrestado. Precisó que no llegó a Virginia sino hasta 10 horas después del arresto.



De acuerdo con Rich, Whitehead niega que se le haya llevado a la cárcel.



Pero los Cowboys reaccionaron rápidamente en este caso, después de que dos jugadores de su defensiva fueron arrestados en el receso posterior a la campaña pasada.



El cornerback Nolan Carroll fue detenido en mayo, por cargos de conducir ebrio, mientras que el linebacker Damien Wilson fue arrestado en julio, por acusaciones de agresión agravada.



Ezekiel Elliott, corredor estelar del equipo, se habría involucrado en una pelea dentro de un bar en Dallas la semana pasada. Sin embargo, el informe policial no lo mencionó como participante en el pleito.