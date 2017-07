De fracaso, "Chicharito" hace responsables a todos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El atacante mexicano, Javier "Chicharito" Hernández, se enojó y a través de las redes sociales hizo responsable a todos los mexicanos de que el futbol en el País no avance.Compartiendo una columna del portal Invictos, Hernández, hace alusión a la culpabilidad en la eliminación de México en Copa Oro."Cambiar de Director Técnico, es el camino fácil", se menciona en una de las líneas, confirmando su postura y apoyo total a la continuidad del estratega colombiano Juan Carlos Osorio.Por otro lado se menciona que el no tener jugadores para dos selecciones, es culpa de un círculo vicioso. La cantidad de extranjeros en el futbol mexicano y las pocas oportunidades a los jóvenes, son las principales razones por las que la baraja de jugadores sea menor.Al final se menciona que no sólo estamos hundidos porque Osorio rote jugadores o porqué se vea primero el negocio en lugar del talento, estamos hundidos porque no hay autocrítica, y no se sabe que es lo que se quiere para el balompié azteca.El ariete nacido en Guadalajara, será presentado en las próximas horas con su nuevo equipo, West Ham United de la Premier League de Inglaterra.