Club Pachuca pagaría impuestos con balones y boletos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La promotora del equipo Club de Fútbol Pachuca no pagó durante 24 años impuestos al ayuntamiento de la capital de Hidalgo por concepto de servicios como luz, agua, predial, boletaje y venta de bebidas alcohólicas.



De acuerdo con la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Telleria, a partir de esta administración se hizo borrón y cuenta nueva respecto a la deuda; sin embargo, el Club empezará a pagar sus impuestos a manera de especie, y en conjunto con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos y la dirección de Desarrollo Económico formularon una propuesta.



La alcaldesa informó que se propuso la entrega de balones de fútbol y boletos para los partidos que serán entregados a la población vulnerable. También, incluye la entrega de cinco becas para la Universidad del Futbol; así como el pago de 50 mil pesos por boletaje en partidos normales y 100 mil, en partidos de liguilla.



Además, se considera que la publicidad del municipio, como descuentos de pago de predial y placas de funcionamiento, se anuncie en las pantallas del estadio, y que los jugadores acudan a las colonias populares a incentivar el deporte y "rescatar el tejido social", detalló la alcaldesa.



"Queremos que verdaderamente los apoyos lleguen a la gente, a los niños que no pueden comprar un balón o una entrada al estadio" refirió Telleria. Reconoció que “podría ser poquito, pero hay que aprovecharlo para todos", y dijo que en total, el costo de estos beneficios sería de 200 mil pesos mensuales durante todo el año.



Tomando en cuenta que el Club juega, mínimo, 34 partidos al año y máximo, 50 de los cuales sólo cuatro tienen un costo de 200 pesos el boleto, mientras que el resto son de 50 pesos, al año se evade un aproximado de seis millones 200 mil pesos, según informó el regidor independiente Nabor Rojas.



“Hay opacidad y se desconoce si es el Gobierno de la entidad o el Club, quienes hacen frente a estos gastos, o si bien, simplemente no se hace ningún cobro” señaló el regidor.



“Es irrisorio esta cantidad frente a lo que deben de pagar los empresarios, debido a que un partido como el que se jugó la semana pasada con el Guadalajara, dejó una taquilla aproximada de ocho millones de pesos” indicó el regidor.



Nabor Rojas advirtió que la Ley de Ingresos del municipio en materia de impuesto sobre juegos y espectáculos públicos señala que en el caso de los espectáculos públicos con boletaje vendido fuera de la taquilla se aplicará una tasa de 10% que le pertenecen al Ayuntamiento.



De acuerdo con el asambleísta, esto se traduce en que tan sólo en un partido al ayuntamiento le tocarían 800 mil pesos y consideró, que para un municipio donde el presupuesto para obra pública es de 50 millones de pesos de manera anual, está cantidad significaría un verdadero beneficio social.



También, acusó que la promotora expende alimentos y bebidas alcohólicas al interior del estadio, sin contar con los permisos correspondientes. En el caso de las cervezas, de acuerdo a las investigaciones, se consumen alrededor de cinco mil litros por partido, a un costo de 80 pesos; es decir, se obtiene un aproximado de 400 mil pesos en bebidas. En este caso los empresarios se amparan en que la cervecera es la que cuenta con las licencias.