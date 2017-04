La MLS va por "Chicharito"

(GH)

Reportan medios estadounidenses que Javier Hernández recibiría 10 mdd por año para sumarse al LAFC en la MLS.





El destino de Javier Hernández en el próximo mercado de traspasos estaría en la MLS, puntualmente con Los Angeles Football Club, equipo de expansión que hará su debut en 2018.



La cadena "MSG Network", en voz del periodista Kristian Dyer, afirma que las pláticas entre “Chicharito” y el equipo están "muy avanzadas" y el contrato rompería records en el futbol estadounidense.



Se maneja una cifra de 10 millones de dólares por temporada para el tapatío, que lo convertiría en el futbolista mejor pagado en la historia de la MLS, superando en un 30% al brasileño Kaká, que juega con el Orlando City.



Los Angeles Football Club será el nuevo cuadro de futbol que entrará a la liga estadounidense en 2018 y entre sus propietarios destacan el ex basquetbolista Magic Johnson, la ex futbolista Mia Hamm, el ex beisbolista Nomar Garciaparra y el comediante Will Ferrell.







Fuente: MLS y Mediotiempo