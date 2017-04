Atlético de Madrid apela veto de fichajes impuesto por FIFA

LAUSANA, Suiza(AP )

Funcionarios del Atlético de Madrid se presentaron ante el máximo tribunal deportivo el lunes para impugnar la prohibición de transferencias impuesta por la FIFA que impide que el club español fiche jugadores en el periodo entre temporadas.



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés) atenderá la apelación, pero indicó que el veredicto no será anunciado de inmediato.



El Atlético y la FIFA acordaron previamente buscar un veredicto del TAS para junio, justo antes que inicie el periodo de traspasos de verano.



La FIFA impuso una sanción de un año que prohíbe que el Atlético fiche nuevos jugadores como castigo al club por violar el reglamento de transferencias que trata de impedir el tráfico infantil y que se atraiga a menores fuera de sus países de origen.



El Atlético niega haber cometido irregularidades, si bien accedió a no firmar jugadores en enero mientras preparaba su apelación.



Al apelar ante la FIFA el fallo original en 2016, el equipo español logró que la prohibición no entrara en vigor durante el mercado pasado, cuando concretó las contrataciones de los delanteros Fernando Torres y Kevin Gameiro y del mediocampista argentino Nicolás Gaitán.