Familiares despiden a Aaron Hernández en funeral en privado

BRISTOL, Connecticut(AP )

Familiares y amigos de Aaron Hernández acudieron el lunes a dar el último adiós a la ex estrella de NFL en un funeral en privado en su ciudad natal.



La madre, el hermano, la prometida y al menos uno de los abogados defensores de Hernández se hallaban entre los presentes en el funeral de acceso sólo con invitación en Bristol, Connecticut.



El ex tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra, que cumplía una sentencia de cadena perpetua por un asesinato en 2013, se quitó la vida ahorcándose en su propia celda de una prisión de máxima seguridad en Massachusetts el miércoles pasado. Recién había sido exonerado por los homicidios de otros dos hombres ocurridos en Boston en 2012.



Antes del servicio funerario programado para la 1:00 de la tarde, un abogado de la prometida de Hernández, Shayanna Jenkins Hernández, pidió el lunes a un juez que proporcione copias de las tres notas que Hernández dejó al lado de una Biblia antes de suicidarse, reportó el diario The Boston Globe.



El abogado señaló que el fiscal de distrito se había negado a entregarle las cartas a la mujer o a cualquier otro familiar.



"La familia tiene el derecho, durante su proceso de duelo, de conocer las palabras finales de su ser querido", escribió el abogado George Leontire.