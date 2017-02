Ben Simmons no jugará esta temporada con 76ers

CAMDEN, Nueva Jersey(AP )

Los 76ers de Filadelfia anunciaron que Ben Simmons, su selección con el primer turno del último draft, no jugará esta temporada porque no se ha recuperado de una cirugía en el pie derecho.



Simmons se fracturó el quinto metatarsiano durante un entrenamiento de pretemporada en octubre, y no jugó un solo partido en la temporada regular.



El australiano fue elegido por Filadelfia con el primer turno, y se esperaba que jugase como un híbrido de base-alero.



El presidente de los Sixers, Bryan Colangelo, también dijo el viernes que el pivote Joel Embiid se perderá al menos cuatro partidos por un golpe en la rodilla izquierda, que lo ha marginado de 11 de los 12 últimos encuentros.



Filadelfia tiene marca de 21-35 antes de su partido del viernes contra Washington.