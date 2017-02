Un duelo de poder

TIJUANA, Baja California(GH)

El duelo de la jornada #8 de la Liga MX donde Xolos recibe en casa a Monterrey envuelve varias historias.A las 19:00 horas se podrá apreciar a las dos mejores ofensivas del campeonato, los fronterizos tienen 16 goles a su favor para ser los punteros en el rubro, mientras que los regios van detrás con 11.Antonio Mohamed vuelve una vez más al estadio donde hizo historia, pero en esta ocasión lo hace con una racha de 17 juegos invicto, 13 de ellos dentro de la competencia liguera.En lo que respecta a la tabla, al ser el único encuentro del día, de resultar triunfante algún conjunto y rebasar la diferencia de goles de Toluca (+6) podría adjudicarse el parcial liderato. Xolos tiene (+5) y Monterrey (+4).Dos de los delanteros más voraces de lo que va del torneo, estarán en la cancha, Rayados tiene al goleador Dorlan Pabón con cinco goles y quien más disparos a puerta intenta con trece, mientras que los canes aztecas tienen a Avilés Hurtado con cuatro tantos. Xolos viene de una semana complicada, donde no pudieron contener una ventaja de tres goles ante Pumas y en Copa MX se impusieron ante Correcaminos, uno de los sotaneros del Ascenso MX, por la mínima ventaja.La jornada pasada le dejó como dividendos a Xolos ser una de las defensas que más goles permite con once, solo por detrás de Puebla con doce y León con trece.La Pandilla ganó 1-0 a Pachuca en liga y en Copa no mostró piedad al imponerse 5-0 en su visita a Dorados de Culiacán.