Hermosillo acusa a Memo Lara de estafa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el 📞 de #LosCapitanes.



"Creo que él hace un trabajo de lo más limpio."



Carlos Hermosillo, exjugador, sobre Greg Taylor. pic.twitter.com/z7DeYKVXBR — LosCapitanes (@ESPNCapitanes) 24 de enero de 2017

El ex jugador de Cruz Azul , América y la Selección Mexicana, Carlos Hermosillo, afirmó que durante su época como jugador fue engañado y estafado por el promotor Guillermo Lara.En una entrevista con la cadena ESPN, el “Grandote de Cerro Azul” señaló que hubo movimientos extraños de dinero cuando se dio su traspaso a la Major League Soccer ( MLS ).Hermosillo afirmó que “cuando yo jugué con el Galaxy, Lara hizo ese contrato porque yo me llevaba muy bien con él y nunca había tenido un promotor. Hizo un contrato con la MLS , y con la escuadra de Necaxa (equipo en el que militó antes de ir a EU). Me fui ganando 50 mil dólares por temporada, fue una negociación absurda, y después me enteré que hubo más dinero de por medio (en esa transacción)”.Incluso, el ex jugador dijo que cuando arribó a la MLS tuvo que hacerse cargo prácticamente de su carrera, porque Lara “me abandonó, y yo tuve que conseguir mis cosas, mi casa, mi carro, etcétera”.