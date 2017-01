Roethlisberger no descarta el retiro

PITTSBURGH, EU(AP)

El quarterback de los Steelers, Ben Roethlisberger, no está seguro si volverá a jugar en 2017.Roethlisberger dijo el martes durante su participación semanal en la emisora radial 93.7 The Fan que se tomará algo de tiempo para pensar si quiere seguir jugando en la NFL El ganador de dos títulos del Super Bowl cumplirá 35 años en marzo, y se ha perdido fragmentos de las dos últimas temporadas por problemas de las rodillas.Roethlisberger tiene contrato hasta 2020.El entrenador Mike Tomlin dijo que Roethlisberger ha mencionado a los entrenadores la posibilidad de retirarse en varias ocasiones. El tight end Heath Miller, un buen amigo de Roethlisberger, se retiró en febrero a los 33 años.Tomlin dijo que no está preocupado porque Roethlisberger contempla su futuro, aunque agregó que el quarterback es "la pieza más importante de lo que hacemos".