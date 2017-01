En Cruz Azul existe un cambio de actitud entre los jugadores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ocupar el undécimo sitio de la clasificación está lejos de corresponder a las expectativas de un equipo urgido de participar en la Liguilla, más los Cementeros confiesan sentirse cómodos con el estilo de juego impuesto por Francisco Jémez.Después de la igualada con el Monterrey (2-2), el lateral Adrián Aldrete diagnosticó que el Cruz Azul “va bien. Sobre todo, se está viendo un cambio de actitud, lo cual era importante. La temporada pasada no la tuvimos y en estos partidos se ha notado que el equipo siempre quiere ir por más, sin importar cómo vayamos”.“Tenemos bien clara la idea que quiere ‘Paco’, la cual es estar proponiendo, presionando, en cualquier minuto del partido”, agregó el zurdo.Filosofía con la que todos se identifican plenamente. Es cierto que sólo cosecharon cuatro de las primeras nueve unidades que disputaron, pero confían en que las victorias de manera habitual no tardarán en llegar.“El funcionamiento se ve dentro de la cancha, está reflejado”, presumió el defensa Julián Velázquez. “Obviamente, los resultados no se dan, pero si seguimos así, seguramente van a llegar, así es que debemos tener paciencia, seguir trabajando y, de esta forma, van a ser más los triunfos que los empates y las derrotas”, con lo que estarán cerca de la meta.