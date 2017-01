Luchadora Sexy Violeta celebrará con sus aliadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Orgullosa de ser la única mujer que inició en el proyecto de Lucha Tláhuac, Sexy Violeta celebrará junto a sus aliados el primer aniversario de la promotora, como la malosa que siempre le ha gustado ser.



Aliada a Reyna Oscura y Sanely, las enmascaradas serán un terror para sus rivales: “Voy como ruda, estoy lista para volver a hacer fechorías. Me había gustado portarme bien, pero me atrajo de nuevo la maldad”.



Dark Magic, Sexy Angelical y Bastet serán las oponentes: “No me importan. Tengo ganas de formar un concepto con Reyna Oscura, nos entendemos a la perfección, así que me parece muy bien esta oportunidad para demostrarlo contra estas chavas”.



Y añadió: “Las conozco bien, son buenas, pero para hacerlas chillar nada más. Haremos un equipo muy bueno”.



Como pionera del concepto Lucha Tláhuac, Violeta agradece el espacio y que a las mujeres les den un buen lugar en la cartelera: “Tenemos que responder al mismo nivel de cualquiera, que traemos más de lo que la mayoría piensa”.



En la batalla estelar, Psique y Corsario Negro Júnior disputarán el campeonato de peso completo de Lucha Tláhuac.