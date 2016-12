FIFA examina grupos de tres equipos para Mundial

GINEBRA, Suiza(AP )

La mejor y más redituable manera de expandir el Mundial es un torneo de 48 países, divididos en 16 grupos de tres equipos cada uno, reveló una investigación interna de la FIFA en la que se acepta que el actual formato de 32 naciones es el que brinda la mayor calidad de futbol.



El posible formato que anunció este mes el presidente de FIFA, Gianni Infantino, se ubica en la posición más alta del análisis de 64 páginas, en el que se manejan cinco opciones para el Mundial de 2026, el primero en el que se podrían realizar cambios.



La FIFA concluye que: "El formato de 48 equipo (16x3) aparentemente sería el que ofrece el mayor valor tangible e intangible", de acuerdo el documento al que The Associated Press tuvo acceso.



Con una fase extra de eliminación en una nueva ronda de 16vos de final, el formato de 80 encuentros — cada uno en horario exclusivo durante 32 días — es atractivo para televisoras y patrocinadores, por lo que incrementaría los ingresos, dejó entrever el órgano rector del futbol mundial.



La FIFA también quiere complacer a los aficionados y televisoras de "mercados importante" al crear una programación en la que los partidos sean en horario estelar de los países protagonistas y no de la nación sede.



Los ingresos podrían incrementarse casi 20% hasta 6.500 millones de dólares, utilizando como comparación la proyección de 5.500 millones de dólares que se estima generará el Mundial de Rusia 2018. Aunque los costos de organización también tendrían un aumento, de unos dos mil a dos mil 300 millones de dólares, las potenciales ganancias se elevarían en 640 millones de dólares, reveló la investigación.



Sin embargo, la FIFA advirtió previo a la votación del Consejo planeada para el 10 de enero en Zúrich que "no debe ser una decisión financiera".



"En su lugar, el objetivo de ampliar el Mundial es proyectar la visión por promover el deporte del futbol, proteger su integridad y llevar el juego a todos", se resaltó en el documento.