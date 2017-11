Corona detiene penal y Cruz Azul iguala sin goles con América

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Jesús Corona detuvo un penal y Cruz Azul reapareció en la liguilla con un empate sin goles ante el América el jueves, en el choque de ida por los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.



Corona atajó el penal cobrado por Oribe Peralta a los 37 minutos, pero la "Máquina" no pudo sacar provecho a su condición de local ni a jugar con un hombre más desde los 30 minutos, cuando fue expulsado el colombiano Mateus Uribe.



Cruz Azul, que tenía seis torneos semestrales en fila sin avanzar a la lucha por el título, buscará clasificarse a sus primeras semifinales desde el Clausura 2013 el próximo domingo, de visitante en el estadio Azteca.



Para avanzar a la siguiente ronda, la "Máquina" necesita cualquier triunfo o empate de al menos 1-1 para avanzar, gracias al gol de visitante, el primer criterio para desempatar una serie.



Al América, que fue semifinalista en el Apertura del año pasado, le basta cualquier triunfo o un empate sin goles para seguir con vida, debido a su mejor posición en la tabla, donde fue tercero, mientras que Cruz Azul finalizó en el sexto puesto.



Cruz Azul dominó el encuentro desde el silbatazo inicial pero le faltó profundidad y no fue peligroso sino hasta los 24, cuando el chileno Felipe Mora conectó un remate de cabeza que fue desviado con problemas por el portero argentino Agustín Marchesín.



Las “Águilas” se complicaron a los 30, cuando Uribe salió expulsado por una falta sobre Julio César Domínguez. De hecho, América terminó el partido con nueve jugadores por la expulsión de Edson Álvarez a los 90.



A los 36, Domínguez derribó dentro del área a Peralta para un penal que el delantero azulcrema cobró a media altura hacia el costado derecho de Corona, quien se recostó hacia su lado derecho para desviar la pelota.



En la segunda mitad, América se replegó con el objetivo de preservar el empate. Cruz Azul fue el dueño de la pelota pero no generó peligro sobre el arco de Marchesín sino hasta los 76, cuando de nueva cuenta Mora realizó un remate de cabeza que fue desviado con apuros por el portero.



Los dirigidos por el español Paco Jémez buscaron hacer daño en una jugada de contragolpe con el uruguayo Martín Cauteruccio, quien fue derribado por detrás por Álvarez.



El árbitro Jorge Rojas le sacó la segunda tarjeta amarilla para dejar con nueve a los visitantes.