Robinho niega agresión sexual tras ser sentenciado a 9 años

MILÁN (AP )

El brasileño Robinho, ex delantero del Milán y del Real Madrid, fue sentenciado a nueve años de prisión por cargos de agresión sexual, a raíz de un incidente registrado en 2013, informaron medios italianos el jueves.



La abogada de Robinho, actual jugador del Atlético Mineiro en Brasil, emitió un comunicado, en el que señaló que el ariete de 33 años niega los cargos y apelará el fallo del tribunal en Milán.



De acuerdo con distintos medios italianos, otros cinco hombres están acusados también de abusar de una joven albanesa.



De ese grupo, el brasileño Ricardo Falco fue sentenciado también a nueve años de prisión, mientas que la policía no habría podido localizar a los otros cuatro presuntos implicados.



Marisa Alija, abogada de Robinho, emitió un comunicado que después fue reproducido en el perfil de Facebook del propio futbolista.



“Sobre la noticia que envuelve al delantero Robinho en un acto ocurrido hace algunos años, aclaramos que él ya se defendió de las acusaciones, negando tener cualquier participación en el episodio”, señala el texto.



“Se están tomando ya todas las provisiones legales sobre esta decisión de primera instancia”.



Brasil no extradita a sus ciudadanos cuando se les dicta sentencia en otros países.



Robinho comenzó su carrera en el Santos, antes de marcharse de Brasil en 2005, para una estadía de tres años en el Madrid.



Emigró de ahí al Manchester City y en 2010 aterrizó en el Milan, con un contrato por cinco temporadas.



Tras un paso fugaz por el Guangzhou Evergrande de China, se incorporó el año pasado al Atlético Mineiro.



Acumula 100 apariciones con la selección de Brasil.