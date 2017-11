Ausentes en Rusia 2018, 10 de los mejores 32 de ranking FIFA

ZÚRICH(AP )

Diez de las 32 selecciones que encabezan el más reciente ranking de la FIFA no estarán en el sorteo de la próxima semana para la Copa del Mundo 2018.



Chile, 10mo lugar; Italia, 14to; y Estados Unidos, 24to, se encuentran entre los países que no participarán en el sorteo del 1 de diciembre en el Kremlin de Moscú.



Los cinco clasificados de la Confederación Asiática de futbol para el Mundial se encuentran fuera de los mejores 32.



El campeón mundial Alemania lidera una lista de los cinco mejores que no sufrió cambios, encima de Brasil, Portugal, Argentina y Bélgica. España subió dos puestos para colocarse en el sexto sitio.



Las selecciones europeas que obtuvieron un boleto a Rusia en el repechaje de este mes mejoraron en el ranking.



Suiza escaló tres lugares para quedar en octavo, mientras que Dinamarca y Suecia subieron siete escalones al ubicarse en 12 y 18, respectivamente.



La FIFA se basó en el ranking de octubre para decidir las preclasificaciones del sorteo, con lo que evitó dar ventaja a equipos del repechaje.



El anfitrión Rusia es el equipo con la peor ubicación del ranking, en el puesto 65to, si bien ha enfrentado en su mayoría a equipos de bajo nivel durante el último año que pesa enormemente en el ciclo de cuatro años de resultados que la FIFA usa para calcular las posiciones. El 63ro, Arabia Saudí, es el siguiente en las zonas bajas de la lista.



México, en el 16to puesto, es la selección mejor posicionada por Concacaf.



Senegal subió nueve puestos para liderar a las naciones africanas en el 23er lugar.



El líder de Asia, Irán, se encuentra en un triple empate en el 32do, pese a que oficialmente fue ubicado justo debajo de Irlanda.