'Diabólica' voltereta

Toluca, Edo. de México()

Los Diablos tiraron de épica para revivir en su propio infierno.



Cuando parecía que se iba de casa con las manos vacías, Toluca firmó un cierre trepidante, digno de un partido de Liguilla, para conseguir una emocionante voltereta y derrotar 2-1 a Morelia, en la ida de cuartos de final.



Se jugaba el minuto 90 en el Estadio Nemesio Diez y los choriceros estaban en desventaja, pero pusieron sobre el terreno de juego la intensidad que no habían mostrado antes para darle la vuelta al marcador en tiempo de reposición.



Morelia tenía todo para llevarse el resultado, pero al final sucumbió ante la presión asfixiante que ejerció el conjunto escarlata.



Con un penal convertido por Raúl Ruidíaz, Monarcas soñó con ese valioso triunfo que los habría puesto con un pie en las semifinales, aunque después no encontraron la forma de contener los embates de los Diablos.



Fue después de los primeros 20 minutos que el juego ya tomó tintes de Liguilla, con polémica arbitral incluida.



El zaguero choricero Santiago García tocó el balón con la mano dentro del área al tratar de ganarle la posición a Diego Valdés, pero el silbante Jorge Pérez no vio elementos para sancionar la pena máxima.



Después, los locales tuvieron que ahogar el grito tras un gol invalidado a Fernando Uribe por fuera de juego.



En el complemento se mantuvo la tónica, el cuadro local trataba de ser ofensivo y los visitantes, cautelosos, apostaron al contragolpe.



Pero después del tanto de Ruidíaz, precedido de una mano de Rodrigo Salinas, Morelia se echó atrás y lo pagó muy caro.



Al 90’, Uribe igualó los cartones con un remate de derecha en el área, asistido por Rubens Sambueza.



Con el Nemesio Diez coreando el "sí se puede", Pablo Barrientos selló el triunfo escarlata con un zurdazo que se desvió en la zaga y le cambió la trayectoria al portero Sebastián Sosa.