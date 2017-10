Se despiden de la fiesta

CIUDAD DE MÉXICO()

Pumas le dio batalla al Monterrey, pero no fue suficiente para mantener sus aspiraciones vivas y ayer se despidió de sus posibilidades de ir a la Liguilla, tras caer por la mínima diferencia ante el líder de la competencia, que sigue con paso de campeón.



El cuadro dirigido por David Patiño repitió alineación, mantuvo a su base de canteranos y ofreció un buen partido; bien definido tácticamente, con orden y creatividad, pero sufriendo los estragos de no tener un delantero de experiencia en el área, ya que ante la ausencia de Nicolás Castillo por lesión, han tenido que echar mano de lo que tienen y tanto Mauro Formica como Abraham González no son especialistas.



Aun así, estos Pumas sin jugadores de renombre le jugaron de tú a tú a los Rayados, a los que dejaron sin balones en el primer tiempo, manteniendo a raya a la segunda mejor ofensiva del torneo.



De no haber sido por la mala fortuna de Mauro Formica y la intervención del portero Hugo González, los pupilos de Antonio Mohamed no se hubieran ido limpios.



Fue en el complemento cuando los Rayados aprovecharon el único despiste que tuvo el cuadro universitario, y Avilés Hurtado no perdonó en el contrarremate para poner el 1-0 al minuto 60.



A diferencia de otros encuentros, los Pumas no se bajaron anímicamente y tampoco regalaron los espacios, buscaron afanosamente un lugar por donde pudieran penetrar para hacerle daño al equipo regio, pero otra vez la figura del portero apareció para calmar las acciones, sacó con las uñas dos remates de media distancia y bajó la cortina.



Pablo Barrera no pudo convertirse en el héroe del partido, su aporte fue discreto y al finalizar el encuentro la afición universitaria salió tranquila, pues el equipo no paró de correr y de buscar el arco enemigo.



Los felinos se quedaron con 11 puntos, mientras que Monterrey llegó a 30.