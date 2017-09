Wozniacki derrota a Muguruza y pasa a la final en Tokio

TOKIO (AP )

La campeona vigente Caroline Wozniacki derrotó el sábado por 6-2, 6-0 a la número uno del mundo Garbiñe Muguruza para pasar a la final del Abierto Pan Pacific en Tokio.



La tenista danesa, que ganó el torneo en 2010 y 2016, convirtió seis de siete bolas de quiebre para llegar a su séptima final de 2017.



La española Muguruza, ganadora de Wimbledon y que disputaba su primer torneo desde que pasó a ocupar el primer puesto de la tabla, cometió 29 errores no forzados y perdió los últimos 10 juegos del encuentro.



“No me sentí con fuerza”, declaró Muguruza. “Sufrí algo con los peloteos largo. Me faltó un poco más de energía, pero creo que ella hizo un gran partido”.



En procura de su primer título de la temporada, Wozniacki se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en la final del domingo. Pavlyuchenkova remontó un 3-0 en contra en el último set para imponerse a la alemana y ex número mundial Angelique Kerber por 6-0, 6-7 (4), 6-4.



Pavlyuchenkova, que aspira a su tercer título del año, rompió el servicio de su rival siete veces y ganó seis de los últimos siete juegos.