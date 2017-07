Desmentidos no apagan conjeturas sobre futuro de Neymar

PARÍS, Francia(AP)

Ni los desmentidos por parte del Barcelona han apagado las especulaciones que ponen a Neymar en las filas del París Saint Germain mediante una transferencia cuyo monto representaría más del doble que el récord actual.



El astro brasileño sigue jugando con el Barsa, y anotó dos tantos el sábado ante la Juventus, en un encuentro de preparación para la próxima campaña.



Pero Neymar dejó el estadio de Nueva Jersey sin decir palabra a los reporteros, lo que permitió que continuaran las conjeturas de que es inminente su incorporación al PSG por 220 millones de euros (253 millones de dólares).



El entrenador y el presidente del Barcelona sí han hablado con la prensa, y han afirmado categóricamente que el delantero se queda.



“Queremos que Neymar esté con nosotros”, dijo el técnico Ernesto Valverde tras la victoria por 2-1 sobre la Juve. “Conocemos la importancia que tiene en nuestro juego y en nuestros vestuarios, la dinámica que ejerce en el equipo y queremos que esté con nosotros. Eso está claro”.



Barcelona debuta en la campaña de liga el 20 de agosto. En tanto, el primer compromiso del PSG en la temporada se realizará en menos de dos semanas, el 5 de agosto.



Distintos reportes en España y Francia mencionan que la transferencia podría completarse para finales de julio.



“Un Pari Magique” o “una apuesta mágica” fue el encabezado que mostró la primera plana del diario deportivo L’Equipe el sábado. Iba acompañado por una foto de Neymar, quien tenía una mano en la frente, asemejando el capitán de un barco que mira su destino en el horizonte.



El titular es un juego de palabras relacionado con el cántico predilecto de los hinchas del PSG, “Paris est magique” o “París es mágico”.



No tan mágico todavía como para ganar la Liga de Campeones de Europa. De hecho, ni siquiera pudo pasar de los cuartos de final en las últimas cuatro temporadas.



A fin de buscar el premio mayor en el continente, el técnico Unai Emery dijo esta semana al diario L’Equipe que el “PSG debe tener a uno de los cinco jugadores principales del mundo”.



“Buscamos contratar a uno este verano”, indicó.



Ciertamente, Neymar es uno de esos jugadores. Aunque no está todavía en el nivel del astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, ni del productivo portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, el brasileño de 25 años sí es una figura mundial y tiene todavía margen de mejora. En caso de que el PSG contrate a Neymar, la transferencia trituraría el récord anterior de 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que el Manchester United desembolsó un año atrás por el mediocampista francés Paul Pogba.



Y semejante operación daría un voto de confianza a Emery, tras la decepcionante campaña que marcó su debut con “Les Parisiens”.



El PSG no pudo refrendar su título nacional, conseguido por el Mónaco. Hizo historia indeseable, al ser el primer equipo eliminado de la Liga de Campeones tras lograr una ventaja de 4-0 en el partido de ida. El club francés cayó 6-1 de visita ante el Barcelona en los octavos de final, y el verdugo fue nada menos que Neymar.



Desde abril del año pasado, el club francés, propiedad de cataríes, ha mostrado interés por Neymar.



En momentos en que había incertidumbre sobre el futuro de Zlatan Ibrahimovic, el PSG sostuvo negociaciones con el padre del jugador y con su agente, Wagner Ribeiro. Según distintos reportes, el equipo estaba dispuesto a pagar 190 millones de euros.



Pero dos meses después, Neymar llegó a un acuerdo para extender hasta 2021 su contrato con el Barcelona. La cláusula de rescisión se elevó a los 220 millones de euros actuales, y a 250 millones de euros (288 millones de dólares) para mediados de 2018.



Ello generó dudas de si Neymar había usado al PSG sólo como una herramienta para mejorar las condiciones del contrato con el Barsa. Pero en septiembre, Ribeiro dijo que Neymar estuvo “cerca de unirse al PSG”.



Y este mes, medios brasileños y españoles afirmaron que habían revivido las negociaciones. Indicaron que Neymar quiere alejarse de la sombra que proyecta Messi, quien llegó a un nuevo acuerdo contractual con el Barcelona, hasta 2021.



Pero lo último que quiere Valverde es perder a Neymar.



“Hay rumores y estamos al tanto de ellos”, dijo el entrenador. “Estamos contentos con él y él con nosotros”.



Según los reportes en España, Neymar ha dicho al presidente del club, Josep Bartomeu, que desea marcharse. Pero el jueves, entrevistado por The Associated Press, Bartomeu dijo que Neymar “no está en el mercado”.



Contratar a Neymar sería el mayor golpe del PSG, por encima del que dio en 2012, cuando se hizo de Ibrahimovic.