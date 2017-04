Santos vence al América y se perfila hacia la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el duelo que cerró las hostilidades de la jornada 15 en la Liga MX, Santos venció al América para llegar a 24 puntos que encaminan al cuadro coahuilense a la Liguilla del futbol mexicano.



Desde el inicio, el encuentro tuvo pasajes agradables entre dos equipos que intentaban abrir el marcador. Tanto Guerreros como los azulcrema buscaron irse al frente pero la falta atingencia en el último toque hizo que el 0-0 se prolongara hasta el segundo lapso.



El gol llegó hasta el minuto 83 por conducto de Jonathan Rodríguez que recibió en el área chica de las águilas y en un giro espectacular clavó el tanto que les daba a los Guerreros la ventaja parcial. Pero al 87', los de Coapa lograron empatar en encuentro con gol de Oribe Peralta que no perdonó ante su ex equipo.



Cuando todo parecía que el marcador se iría en empate, el ex de Pumas, Diego de Buen, disparó al arco de las águilas; el tiro fue desviado por un defensor americanista y el balón se incrustó en la cabaña de un viejo conocido en Torreón: Agustín Marchesin.



Con este marcador, Santos llegó a 24 unidades, mismas que el América, pero por diferencia de goles (+5), los laguneros lograron llegar al quinto puesto general, desplazando a su rival en turno al sexto sitio.