Dejan todo en el ring

Carson, California()

La pelea más sufrida de su carrera. Óscar Valdez batalló anoche para terminar con el brazo en alto.



El púgil sonorense derrotó por decisión unánime al colombiano Miguel Marriaga en un combate que podría ser considerado de lo mejor en lo que va de 2017.



Valdez se llevó la decisión de los jueces con tarjetas de 119-108, 116-111 y 118-109 en el pleito estelar que se montó en el StubHub Center de Carson, California.



Aunque dos de las puntuaciones fueron amplias a favor del mexicano, Marriaga hizo una pelea más cerrada y probablemente Valdez ganó sólo por dos o tres puntos el combate. Incluso, el colombiano, con todo y que se fue a la lona en el décimo round, se paró para dar un gran asalto y poner mal a Óscar.



El nacional retuvo la corona Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en un combate que fue al tú por tú. Los dos jamás bajaron la intensidad y siempre fueron al frente.



El colombiano aguantó toda clase de golpes y hubo momentos que metió en problema al campeón, quien mejoró su marca invicta a 22-0, 19 KOs.



"No me lastimó, pero sentí sus golpes", reconoció Valdez.



"Zurdo" vuelve fino



El campeón mundial mexicano Gilberto "El Zurdo" Ramírez regresó anoche al ring tras un año de ausencia, pero la inactividad no fue problema para retener la corona Supermediana.



El sinaloense derrotó por decisión unánime al ucraniano Max Bursak en un combate celebrado.



Ramírez estuvo lejos de la acción por una lesión en la mano, pero ayer se mostró sólido y consistente en el ring para defender el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El pleito fue de un solo lado, al grado que los tres jueces vieron ganar al mexicano por puntuaciones de 120-106.