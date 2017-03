Las camisetas robadas de Brady regresaron a los Patriots

BOSTON(AP)

Las camisetas robadas de Super Bowl de Tom Brady están de vuelta con los New England Patriots.



Los jerseys usados por Brady durante el Super Bowl de este año y el Super Bowl 2015 fueron devueltos al Estadio Gillette el jueves, anunció el FBI.



La camiseta del 2017 de Brady desapareció del vestuario de los Patriots después de la victoria del equipo sobre los Falcons de Atlanta el 5 de febrero, con lo que se desató una investigación que se extendía desde Boston hasta la frontera con México.



Las autoridades mexicanas registraron la propiedad del ejecutivo mexicano Martín Mauricio Ortega, donde encontraron la camiseta, junto con una camiseta de Brady que desapareció después del Super Bowl 2015. Un casco de los Broncos de Denver también fue encontrado.



Ortega no ha sido acusado en el caso y no ha comentado. Una portavoz del FBI declinó hacer comentarios sobre la investigación.



En un comunicado el jueves, el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, dijo que espera darle las camisetas a Brady cuando regrese a Nueva Inglaterra.



Kraft agradeció al FBI, a las autoridades mexicanas ya otras agencias policiales involucradas en la investigación.



"Es otro ejemplo de la importancia del trabajo en equipo y lo que se puede lograr cuando todos trabajan juntos", dijo Kraft.



El FBI publicó una foto de las camisas que llevaba Harold Shaw, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, y el Coronel Richard McKeon del Massachusetts State Place. Kraft está de pie entre los dos jerseys y detrás de los cinco trofeos del Super Bowl de los Patriots.



"Sabemos lo mucho que esto significa para los Patriots y los aficionados al futbol en todas partes, y estamos honrados de poder traer estas camisetas a Foxboro", dijo Shaw.



Colegas de Ortega dijeron que fue a este Super Bowl de este año en Houston como un periodista de trabajo, pero pasó la semana recogiendo selfies y autógrafos de jugadores de fútbol. Ortega renunció a su trabajo como director del tabloide La Prensa el 14 de marzo, dos días después de que se encontraron las camisetas de Brady.