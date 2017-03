Piqué y Ramos hacen las paces en la selección española

MADRID(AP )

Sergio Ramos y Gerard Piqué enterraron el hacha de guerra.



Los veteranos defensas de Real Madrid y Barcelona, que recientemente protagonizaron un intercambio dialéctico en redes sociales y en entrevistas en televisión, hicieron las paces durante su convocatoria con la selección española.



"No te voy a negar que hemos acostumbrado a tirarnos de vez en cuando alguna piedrecita, pero bueno, creo que no lo tomamos con ningún tipo de maldad, todo súper deportivo, todo súper sano", dijo Ramos a su llegada a la concentración de la selección a principios de semana.



España disputará un partido de clasificación para el Mundial de 2018 contra Israel en Gijón el viernes.



"Es parte del morbo y el pique que hay entre Barcelona y Real Madrid y eso no va a cambiar, pero eso no quita nunca a darle un abrazo cuando lo vea", agregó Ramos.



Los dos centrales, de 30 años, no dieron señales de hostilidad a pesar de sus recientes choques sobre el césped. Durante los entrenos con el equipo nacional esta semana se les ha visto hablando e incluso bromeando en varias ocasiones.



"Es como las cosas que pasan en el terreno de juego, que cuando termina el partido te das la mano" con tus rivales, explicó Ramos.



"La clave del éxito es la unión del equipo y creo que tenemos un maravilloso grupo y eso no se puede perder. Hay que mantenerlo".

La rivalidad entre los dos defensas no preocupa al seleccionador, Julen Lopetegui.



"Bromeamos con ellos", manifestó Lopetegui en una entrevista con Movistar TV. "Les decimos que ahora se pueden mandar los tuits con la misma camiseta. Defienden a sus equipos con vehemencia, pero cuando llegan aquí son del mismo equipo al cien por cien. Forman un grupo unido".



La trifulca más reciente entre los dos comenzó cuando el directo Piqué dejó caer en redes sociales que el Madrid recibía ayudas arbitrales en la liga nacional.



Publicó historias mencionando errores contra el Barça y algunos que favorecieron a los blancos, incluyendo un gol de Ramos que no fue anulado a pesar de estaba en fuera de juego.