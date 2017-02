Jémez disputa su primer clásico con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El estratega de Cruz Azul , Paco Jémez, reconoce que su equipo ha quedado a deber pues no ha ganado en liga desde la jornada 1 del Clausura 2017.Aun así, el técnico asegura que no da un pase a un lado porque no cree que el rendimiento sea culpa suya y como consecuencia fueron los jugadores los que salieron en su defensa la semana pasada al perder 1-0 ante Atlas.Para su fortuna, el equipo puso fin a 9 partidos (entre liga y copa) sin victoria y vencieron 3-0 a Querétaro a media semana. La Máquina ahora tendrá la oportunidad de ligar su segunda victoria en el Clausura 2017 ante otro equipo igual de necesitado: América.Las Águilas tienen siete puntos en el torneo, apenas uno más que Cruz Azul , pero llega dolido al caer 1-0 en el Clásico ante Chivas.La producción goleadora ha sido la misma, seis dianas por bando (aunque dos fueron autogoles para La Máquina), pero nueve en contra para las Águilas y ocho de La Máquina.América no puede confiarse de jugar de local en el Estadio Azteca, pues no contará con Miguel Samudio y La Volpe por expulsión, Edson Álvarez por convocatoria con el Tri y posiblemente a Cecilio Domínguez por lesión.Debido a la pobre producción de goles entre ambos equipos, el over de 2.5 anotaciones paga -167 y el under, +130.Oribe Peralta es el favorito para anotar según los momios con -125 por un gol en cualquier momento del partido; le sigue Silvio Romero con -105. Por Cruz Azul están Chaco Giménez y Joao Rojas con +150. Oddsshark reporta que si América gana, pero permite gol en contra se da +250; este caso para Cruz Azul da +450, mientras que el empate con anotaciones da +300.PRONÓSTICO: América 1-1 Cruz Azul