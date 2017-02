Santos Golea 5-0 a Coras

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Santos goleó 5-0 a Coras de Tepic en partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2017 en la Copa MX, el cual se realizó en territorio nayarita.



Los pupilos de Marcelo Michel Leaño estuvieron muy cerca de abrir el marcador al minuto 9. Julio Gómez se tuvo confianza, disparó de media distancia, el balón superó a Jonathan Orozco, pero el poste evitó le dijo que no al joven mexicano.



La respuesta de los de Torreón llegó al 27´. Una pared entre Julio Furch y Jonathan Rodríguez terminó con tiro del uruguayo, el cual atajó de gran manera el cancerbero, Alejandro Arana.



Cuando parecía que la primera parte no tendría goles apareció una individualidad de Mauricio Cuero por la banda derecha, metió centro y Ulises Dávila no desaprovecho para mandarla al fondo de la red al 43´.



Al 50´, cayó el segundo tanto de los laguneros. Jonathan Rodríguez cerró la pinza tras una buena diagonal retrasada de Cuero. El tercero llegó por conducto de Djaniny Tavares, quien tenía pocos minutos en la cancha y no perdonó un balón dentro del área al 66´.



Diez minutos más tarde, al 76´, Diego de Buen marcó el quinto tanto con un disparo potente a la altura del manchón penal. Osvaldo Martínez cerró la cuenta al 81´. Santos goleó a Coras y sigue con vida en la COPA MX.



Con este resultado, los de Tepic se quedaron con seis unidades mientras que los de Torreón llegaron a tres puntos. En la última jornada, Coras descansará; los Guerreros recibirán al América.