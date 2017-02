Controversia por luchador transgénero en Texas

EULESS, Texas(AP )

Un luchador transgénero de 17 años de edad que se clasificó para un torneo femenino en momentos en que se transformaba a hombre ha puesto a prueba una política vigente en Texas, ahora criticada por el abogado que intentó impedir la participación del atleta.



Mack Beggs, alumno de la escuela secundaria Euless Trinity High School en la zona de Dallas-Fort Worth, ganó un campeonato regional luego de que dos rivales se retiraron de la contienda, al parecer creyendo que Beggs contaba con una ventaja inapropiada por los tratamientos con testosterona que recibe.



Beggs, con un registro de 52-0, tiene programada una lucha en el torneo estatal en un suburbio de Houston el viernes.



El abogado Jim Baudhuin introdujo una medida judicial para evitar que Beggs luche mientras dure su transición, pero la medida no fue aceptada.



Baudhuin ahora atribuye la controversia al ente regulador estatal del deporte estudiantil y a la votación de hace un año de las autoridades educativas y deportivas, en que se decidió que los atletas deben competir bajo el género inscrito en su partida de nacimiento.



Baudhuin dijo que cambió de parecer cuando leyó reportes de que Beggs le había pedido al ente regulador, llamado la Liga Universitaria Intercolegial, que se le permita competir como varón, y que se le negó el pedido. Baudhuin no pudo confirmar esas versiones, y la Liga se negó a divulgar detalles del caso.



Las normas de la Liga aceptan que atletas usen sustancias usualmente prohibidas si se justifican por razones médicas. El distrito escolar de Beggs dijo que compartió los archivos médicos del atleta con la Liga y que su testosterona "está muy por debajo del nivel permitido".



"Mientras más aprendo del caso, más me doy cuenta que ella simplemente está tratando de vivir su vida y que su familia está tratando de hacer lo mismo", dijo Baudhuin en referencia a Beggs.

"Se le está obligando a estar en esa posición. Quién sabe algún día descubrimos que ese no era el caso, pero todo indica que, como están las cosas ahora, la culpa la tiene la Liga y los superintendentes escolares", añadió Baudhuin.



El entrenador de lucha de Trinity, Travis Clark, remitió cualquier pregunta a la portavoz del distrito escolar. Nadie contestó el teléfono al número de la abuela y guardián legal de Beggs, Nancy Beggs, ni la puerta de la casa registrada como suya.