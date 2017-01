información relacionada Fotogalería Rinden tributo a Yordano Ventura en su pueblo natal

LAS TERRENAS, República Dominicana(AP )

Con camisetas con el apellido Ventura en las espaldas, cerca de dos decenas de niños se congregaron el lunes en una casa de las afueras del poblado costero de La Terrenas para despedir a su ídolo Yordano Ventura, abridor de los Reales de Kansas City quien murió en un trágico accidente vial.



"Me ha dolido mucho porque fue un gran pelotero", declaró Yonfer Ventura, de 11 años, sobrino de Yordano y miembro de la liga infantil Kelly —de donde también surgió el pitcher de Grandes Ligas.



Jugadores de la liga infantil acudieron a la casa de Ventura para rendirle homenaje al lanzador, que era su ejemplo y aspiración.



Siempre que estaba en el país, Ventura se reunía con el equipo infantil, practicaba con ellos y les hacía regalos como las camisetas del uniforme, dijo Silvano Santos, director del conjunto, a The Associated Press.



"Era una inspiración para cada niño", aseguró Santos, quien fue entrenador de Ventura de los siete a los 14 años.



La alcaldía de Las Terrenas, un poblado turístico en el noreste de República Dominicana, declaró dos días de duelo por la muerte Ventura, quien falleció a los 25 años la madrugada del domingo en un accidente vial en la carretera cerca del poblado de Juan Adrián, unos 70 kilómetros (43,5 millas) al norte de Santo Domingo. El pelotero había acudido a esa zona montañosa para asistir a las fiestas patronales, de acuerdo con Santos.