Zidane no da la liga por perdida antes del clásico

BARCELONA(AP )

Zinedine Zidane tiene un mensaje sencillo para los jugadores del Real Madrid antes del clásico del sábado contra el Barcelona: No presten atención a la ventaja del club catalán.El Madrid llega al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu en el cuarto puesto en la tabla de posiciones y rezagado a 11 puntos del Barsa, además de tener al Atlético de Madrid y el Valencia por encima.Eso significa que está obligado a ganar si no quiere renunciar prematuramente a la defensa de su título, cuando la campaña ni siquiera ha llegado a la mitad.Sin embargo, el técnico del Madrid quiere que sus jugadores no piensen en la tabla de posiciones, y se concentren en los 90 minutos de juego en el Bernabéu.