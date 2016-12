La Volpe se ve en desventaja

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Arruinaron la Navidad para capitalinos y regiomontanos.



Aplazar la final del futbol mexicano se pudo evitar con una mejor planeación de la Liga, acusó el estratega argentino Ricardo La Volpe.



“Fue una mala organización de la Federación, no hay duda, porque no sólo nos perjudicó a nosotros sino a Tigres”, apuntó.



“Se pudo jugar en fecha FIFA y adelantar”.



Sin esconder su sentir, La Volpe se mira en cierta desventaja por el desgaste físico de las Águilas durante su participación en el Mundial de Clubes y será en horas previas que decida quién sale a la cancha del Estadio Azteca, como es el caso del azulcrema Renato Ibarra.



“Los jugadores están en trabajos regenerativos, será un partido muy difícil. Siempre es importante estar en una final, con la salida de Ignacio Ambriz, el equipo se quedó completo y así llegamos en batalla sobre batalla tanto en Copa, Liga, Mundial, los jugadores vienen fuertes”.



Respecto al rival, La Volpe resaltó el peligro que representan los “descansados” felinos de su homólogo Ricardo Ferretti.



“Todos conocemos a Ricardo [Ferretti], Tigres viene fuerte y sabe lo que debe hacer en el campo de juego. Lo que más me interesaba es el descanso. Tigres perdió el ritmo, descansó, vienen bien, vamos a tratar de hacer nuestro juego respetando al rival”.