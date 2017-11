Barcelona empata sin goles frente a Juventus

TURÍN, Italia(AP)

Barcelona se aseguró el primer puesto en el Grupo D en la Liga de Campeones, al empatar el miércoles sin goles como visitante de Juventus, que tendrá que esperar a la última ronda para buscar su pasaje a octavos de final.Barcelona, que dio descanso a Lionel Messi en la primera mitad, estuvo cerca de romper los ceros cuando Ivan Rakitic estrelló un disparo en el poste.La Juve sigue segunda en el grupo, pero solamente tiene un punto de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que venció a Olimpiakos por 3-1.El partido en Turín fue deslucido, pese la abundancia de jugadores de calidad en la cancha.La “Vecchia Signora”, que llegó a la final en dos de las tres últimas campañas, visita a Olimpiakos en la última ronda, mientras que Barcelona recibe al Sporting.Hubo numerosos errores en el partido, especialmente del delantero argentino de Juventus, Gonzalo Higuaín, quien se cayó en medio del área en una ocasión y perdió además el balón en buena posición.El “Pipita” Higuaín envió además un disparo por encima del travesaño, durante un encuentro en que abundaron los pases imprecisos.Juventus había goleado 3-0 a Barcelona en Turín la temporada anterior, en los cuartos de final. Los “Bianconeri” terminaron anclando en la final.Pero en el comienzo de la nueva edición del certamen, fue el Barcelona el que endosó un 3-0 al conjunto italiano.El argentino Paulo Dybala protagonizó gran parte de las mejores jugadas de la Juventus, y estuvo cerca de anotar en las postrimerías del primer tiempo, cuando tomó el balón y eludió a dos rivales, antes de descargar un tiro que se fue apenas arriba.Messi ingresó a los 56 minutos, sin que ello encendiera la chispa en un deslucido duelo.También el miércoles, el brasileño Willian ayudó a que Chelsea avanzara a octavos de final, cuando le falta un partido por jugarse en el Grupo C, ganando un penal y anotando dos veces en una goleada de 4-0 sobre el Qarabag de Azerbaiyán.El rumbo del partido se decidió a los 19 minutos, cuando el zaguero de Qarabag Rashad F. Sadygov recibió la roja por derribar en el área a Willian, quien buscaba un pase de Eden Hazard.Hazard convirtió el penal, para su sexto gol en siete partidos desde que regresó de una lesión en un tobillo. El internacional belga fue el generador de un gol bien armado de Chelsea a los 36 minutos, cuando dejó un balón de taco que Willian remató a la esquina.Cesc Fábregas anotó el tercero de Chelsea, de penal en la segunda mitad, luego de otra falta sobre Willian, y el brasileño cerró la cuenta con un cañonazo impresionante a los 85.Chelsea se sumó a Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Besiktas, París Saint-Germain y Bayern Múnich en la siguiente ronda.El campeón europeo del 2012 quedó con una ventaja de dos puntos sobre Roma, que más tarde cayó por 2-0 en su visita al Atlético de Madrid. El conjunto italiano supera a los “Colchoneros” por dos unidades.Antoine Griezmann dio la victoria al Atleti y puso fin a su sequía goleadora con un espectacular tanto de chilena.El francés no había anotado en ocho duelos con su club.Kevin Gameiro marcó la segunda diana a los 85 minutos del encuentro en el estadio Wanda Metropolitano, y el Atleti logró su primer triunfo de la campaña en la “Champions”.Para el PSG no ha habido suspenso en el certamen. Mantiene una foja perfecta de 15 puntos, con lo que posee ya el boleto a la siguiente ronda. El miércoles apabulló 7-1 al Celtic, con dos tantos de Neymar, quien además puso un pase para un gol.El uruguayo Edinson Cavani se sumó a la feria de tantos, para llegar a 150 con el conjunto parisiense.Bayern Múnich, segundo del Grupo B y clasificado también, superó 2-1 al Anderlecht.De visitante ante Basilea, el Manchester United cayó por 1-0. Y con una fecha restante, quedaron para cualquiera los puestos de clasificación porel Grupo A. Los “Red Devils” tienen 12 puntos, tres más que los suizos y que el CSKA de Moscú, vencedor por 2-0 sobre el colista Benfica.