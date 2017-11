Monterrey va contra la maldición del líder ante Atlas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras haber superado (2-0) con autoridad a los Tigres en la última jornada de la temporada regular, los Rayados de Monterrey llegan más que fortalecidos a la fase de cuartos de Final.



El "mandón de la Liga MX" se presentará este jueves en el estadio Jalisco para enfrentar a los Rojinegros del Atlas, octavo general.



Los dirigidos por Antonio Mohamed calificaron a la fiesta grande con cierta "facilidad"; los 37 puntos que lograron los regiomontanos les dan las cartas necesarias para pensar que, al menos en la mesa, son amplios favoritos no sólo para superar al Atlas, sino para levantar el cetro de campeones.



Sin embargo hay una maldición que empaña a los líderes del futbol mexicano y es que éstos suelen ser prematuramente eliminados de la Liguilla.



Este jueves los Rayados inician la lucha para conquistar su quinto campeonato. La última vez que el Monterrey se proclamó monarca de la Liga fue en el Apertura 2010, cuando superó 5-3 en la Final del Apertura al conjunto de Santos.



Desde ese entonces han pasado siete años y para un club del poderío económico y futbolístico como "La Pandilla", es mucho tiempo, por lo que intentarán terminar con la sequía que comienza a pesar en la afición regia.



Enfrente estarán los Zorros atlistas, un club legendario del futbol mexicano que suma su segunda liguilla consecutiva. Por su parte "La Academia" contabiliza 66 larguísimos años sin saber qué se siente ser campeón; una inmensa mayoría de los seguidores rojinegros no han visto campeón a su equipo y si bien es cierto que los tapatíos no condicionan su amor por el Altas con base en los títulos, la realidad es que quieren ver a su equipo coronarse en el balompié mexicano.



En el duelo correspondiente al juego de ida por los cuartos de final del Apertura 20107, los Zorros reciben este jueves al conjunto de Monterrey en el estadio Jalisco a las 21:30. Monterrey quiere sacudir la maldición del "superlíder", mientras que los rojinegros quieren ganar "a lo Atlas".