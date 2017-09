Real Madrid quiere despertar a costa del Alavés

(GH)

El Real Madrid no ha tenido el arranque deseado en la liga española, por lo que llega obligado al triunfo en su visita al Alavés este fin de semana.El cuadro merengue es octavo en la tabla general después de dos victorias, dos empates y una derrota, esta última a media semana por 1-0 ante el Betis.El rival en turno para el equipo de Zinedine Zidane ocupa el puesto 19 con cinco derrotas al hilo. Además, no han anotado ni un solo gol y han permitido ocho.Este equipo también llega de perder 1-0 a media jornada pero ante el Deportivo La Coruña.Real Madrid no sólo ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos ante el Alavés, en todos ellos sólo registra dos goles en contra.Una victoria y combinación de resultados le permitirían al Real Madrid escalar hasta el tercer lugar general. Marco Asensio y Gareth Bale suman dos goles cada uno para el equipo merengue.Las apuestas deportivas se inclinan a favor del Real Madrid con -600, mientras que el empate se cotiza en +650 y la victoria local, +1600.Los momios agregan que si los merengues se imponen en la primera y segunda mitad del partido se da -188, pero si hay empate al medio tiempo y ganan hasta en el complemento se da +300. Oddsshark agrega que el over de 2.5 goles paga -300 y el under, +240.Si Cristiano Ronaldo anota se da -275, si lo hace Bale, -120 y si marca Asensio, -105.PRONÓSTICO: Alavés 0-3 Real Madrid