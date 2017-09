West Ham busca salir de los últimos puestos ante Tottenham

(GH)

El West Ham de Javier Hernández enfrenta este fin de semana en la Premier League al Tottenham, rival con el que busca tres valiosos puntos para dejar los últimos puestos de la tabla general.El cuadro del delantero mexicano suma apenas cuatro puntos luego de una victoria, un empate y tres derrotas. Además, acumulan cuatro goles a favor y 10 en contra.El encuentro en London Stadium cobra aún mayor relevancia ya que el Everton y el Bournemouth podrían rebasar al West Ham en caso de ganar y de que este último pierda. La ventaja para el equipo de Chicharito es que ha ganado el único encuentro que ha disputado de local hasta el momento.La desventaja es que Tottenham ocupa el quinto lugar de la tabla general con dos triunfos, dos empates y una derrota.Este equipo además aspira al tercer lugar si serán una combinación de resultados. Por si fuera poco, los Spurs suman dos victorias en igual número de salidas.Chicharito es el mayor goleador de su equipo con dos anotaciones hasta el momento, en el cuadro rival Harry Kane y Dele Allí suman la misma cantidad cada uno.Las apuestas deportivas marcan que aun siendo local, West Ham no es favorito para vencer al Tottenham.El triunfo local paga +475, mientras que el de la visita da -163. El empate se cotiza en +333.En caso de que Tottenham se imponga en la primera y segunda mitad del partido se ofrece +140, pero si esto lo logran los hammers asciende a +900.Los momios añaden que el over de 2.5 goles paga - 143 y el under, +110. Oddsshark agrega que un gol de Kane paga -125 y uno de Alli, +140. Si anota Chicharito se da +187.PRONÓSTICO: West Ham 1-3 Tottenham